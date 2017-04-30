13:38 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Илья "Lil" Ильюк: "В финале The Kiev Major люди вспомнят, как играть в Dota2"

0
0
0
0

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк выразил уверенность в том, что в финале плей-офф The Kiev Major 2017 команде будет не так легко, как на предыдущих стадиях. "Медведи" без проблем взяли верх над китайской Invictus Gaming в полуфинале со счетом 2:0. Соперником российской команды в решающем поединке станет победитель пары Evil GeniusesOG.

"Ну в финале то люди вспомнят как играть в эту игру", – написал на своей странице в твиттере Ильюк.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий