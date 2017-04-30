Илья "Lil" Ильюк: "В финале The Kiev Major люди вспомнят, как играть в Dota2"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк выразил уверенность в том, что в финале плей-офф The Kiev Major 2017 команде будет не так легко, как на предыдущих стадиях. "Медведи" без проблем взяли верх над китайской Invictus Gaming в полуфинале со счетом 2:0. Соперником российской команды в решающем поединке станет победитель пары Evil Geniuses – OG.

"Ну в финале то люди вспомнят как играть в эту игру", – написал на своей странице в твиттере Ильюк.