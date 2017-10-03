Илья "Lil" Ильюк: "Поражение от "Империи" на PGL было закономерным"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк отметил в интервью cybersport.ru, что команда была неготова к квалификации PGL Open Bucharest 2017 из-за отсутствия тренировок. "Медведи" дошли до полуфинала плей-офф, где уступили Team Empire (0:2).

– Квалификацию на PGL вы провалили. Понимаете почему?

– Да, потому что к тому моменту мы недостаточно тренировались. Были после отпуска, не сыграли вместе толком ни одной игры и сразу пошли на квалификацию. Если посмотреть на ту же "Империю", которой мы проиграли, то они уже чуть ли не месяц тренируются вместе каждый день. То есть результат был вполне закономерный. Но мы быстро набираем форму, уже через два дня были другие Virtus.pro, не те, которые проиграли "Империи".

– Сейчас фанаты шутят, что PGL вы специально пропустили из-за WESG. Что скажешь?

– Нет, мы не продумывали жесткие схемы, махинации, просто сыграли плохо и проиграли. На самом деле мы еще не знали, что будем участвовать в WESG, у нас не было даже конкретных дат. Это не связанные вещи.