Илья "Lil" Ильюк: "Переход в Na’ Vi – это подарок судьбы"

Новичок состава Natus Vincere по Dota 2 Илья "Lil" Ильюк подчеркнул, что в начале карьеры мечтал выступать именно за эту команду. По словам киберспортсмена, переход в украинскую организацию в сложившейся ситуации является для него подарком судьбы.

Украинца в составе Virtus.pro заменил россиянин Владимир "RodjER" Никогосян, выступавший за "Рожденных побеждать".

– Это может прозвучать несколько лицемерно, но когда-то давно, начиная свою профессиональную карьеру, я мечтал о том, чтобы играть под тегом NAVI, – приводит официальный сайт Na’ Vi слова Lil. – Не то, чтобы я целенаправленно к этому шел, но сейчас, в связи со сложившейся ситуацией – это, пожалуй, лучший подарок судьбы. Спасибо огромное игрокам и организации за то, что приняли меня в свой дом. Я приложу максимум усилий для того, чтобы оправдать возложенные на меня надежды.