Илья "Lil" Ильюк: "Опережаем Newbee по развитию на месяц"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк подчеркнул, что выбор Templar Assasin на второй карте был вызван необходимостью вносить много физического урона в драках. По словам Lil'a, во время последнего пика их капитан отошел от компьютера.

– У нас ушел пикер по время последнего пика. Нужен был физический дамагер, поэтому мы выбрали Templar Assasin. – рассказал в эфире RuHub Lil. – Newbee? Мы не сыграли пока с ними ни одной игры. По ощущениям статистиков, китайцы играют в том же стиле, что и мы. Но мы впереди их по развитию на месяц.