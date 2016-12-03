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Илья "Lil" Ильюк: "Опережаем Newbee по развитию на месяц"

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Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк подчеркнул, что выбор Templar Assasin на второй карте был вызван необходимостью вносить много физического урона в драках. По словам Lil'a, во время последнего пика их капитан отошел от компьютера.

– У нас ушел пикер по время последнего пика. Нужен был физический дамагер, поэтому мы выбрали Templar Assasin. – рассказал в эфире RuHub Lil. – Newbee? Мы не сыграли пока с ними ни одной игры. По ощущениям статистиков, китайцы играют в том же стиле, что и мы. Но мы впереди их по развитию на месяц.

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