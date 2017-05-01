Илья "Lil" Ильюк – о поражении в финале The Kiev Major: "Дурацкая безысходность, мне очень жаль"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк поблагодарил болельщиков за поддержку на The Kiev Major 2017. "Медведи" дошли до финала, где уступили OG. Победитель и серебряный призер заработали миллион и 500 тысяч долларов соответственно из общего призового фонда 3 миллиона долларов. Стоит отметить, что VP стала первой командой из СНГ, которой удалось пробиться в финал турнира данной категории.

Для OG эта победа стала третьей подряд на Major-турнирах после триумфа в Бостоне и Маниле в прошлом году. Этап плей-офф The Kiev Major прошел на сцене национального дворца искусств "Украина" с 27 по 30 апреля.

"Спасибо всем за поддержку, это было очень круто. Атмосфера в зале во время и между игр просто непередаваемая. На самом деле мне нечего сказать в свое оправдание. Весьма паршивое чувство. Чувство того, что ты можешь и должен сделать лучше, но не знаешь как или попросту уже не в состоянии. Дурацкая безысходность. Мне очень жаль", – написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте" Ильюк.