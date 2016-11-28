Илья "Lil" Ильюк: "Ничего не заставит меня или мою команду играть хуже"

Игрок российской команды Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк опубликовал на своей странице "ВКонтакте" обращение ко всем недоброжелателям коллектива. По его словам, негативные комментарии не влияют на игру команды в худшую сторону.

- Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что хоть что-то влияет на уровень и качество игры, кроме самих игроков, - написал Lil. - Никакие зловещие комментарии, никакие завышенные или нет ожидания и уж тем более коэффициенты букмекеров - ничего не заставит меня или мою команду играть хуже.

Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что мы кому-то что-то должны. Любая поддержка, и даже ментальная, - это хорошо. Чем ее больше - тем сильнее становимся мы. Но это абсолютно не значит, что мы должны выиграть или проиграть, только потому что кто-то так решил. Все ставки - на ваш страх и риск. Ничего не заставит меня и мою команду играть хуже.

И вы очень глубоко ошибаетесь, если считаете, что нам есть какое-либо дело. Мы не читаем абсолютно все комментарии к абсолютно всем новостям или на абсолютно всех сайтах и форумах. Нам абсолютно неинтересно, кто и что о нас говорит, в чем уверен и "более чем уверен". Неинтересно мнение, от кого мы отлетим, когда задизбандимся, и нинтересно, какое место займем в калибровке. Я чувствую абсолютный "ноль" по отношению ко всей этой "грязи" в сети".