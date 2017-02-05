Илья "Lil" Ильюк: "Ни одна команда не выкладывается так, как Virtus.Pro"

Игрок российского коллектива Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк ответил на своей странице в социальной сети на критику болельщиков касательно технического поражения "медведей" на турнире Dota 2 Asia Championships. Напомним, что Virtus.pro был засчитан проигрыш в матче с Effect из-за неявки на встречу. Команда столкнулась с проблемами интернет-соединения на своей новой тренировочной базе.

– Мне очень жаль людей, которые искренне считают, что "мы" только то и делаем, что "отдыхаем" да "тимбилдимся", а все наши "тренировки" – это то, что мы выкладываем в сеть, которое при этом никак не связанно с игрой, – подчеркнул Ильюк. – Поверьте на слово, ни одна ныне существующая команда ни в одной дисциплине не вкладывается настолько, насколько делаем это мы. Мне очень жаль людей, которые искренне считают, что организовывать буткемпы, выбирать для этого дома, проводить интернеты и все что угодно, кроме игры – это дело профессиональных игроков.