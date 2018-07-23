Илья "Lil" Ильюк: "Наверное, это был один из худших сезонов в карьере"

Игрок Natus Vincere Илья "Lil" Ильюк подчеркнул в интервью пресс-службе организации, что прошлый сезон был одним из худших в его карьере. По словам киберспортсмена, "Рожденные побеждать" не смогли стать командой. Напомним, состав Na’ Vi по Dota 2 не смог квалифицироваться на The International 2018. Генеральный директор команды Евгений Золотарев назвал этот результат позором.

– Отвратительно, наверное, один из худших сезонов в моей карьере, – подчеркнул Lil. – Такая фраза, которой на 100 процентов можно охарактеризовать все, что происходит: у нас так и не получилось стать командой в команде. В чем фишка команды? В том, что люди хотят играть вместе, хотят проводить вместе время. Это все непринужденно. В Na’ Vi все было немного по-другому.

Много вещей было наиграно. Ты это делаешь, потому что так надо, из вежливости. Я ближе всего скорешился с Витей [GeneRaL]. Все они неплохие, но мы не нашли ту синергию, которая нужна была, чтобы хотя бы открытые квалы пройти.