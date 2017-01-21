Илья "Lil" Ильюк: "Надеемся, что послезавтра на Dota Pit компьютеры будут работать нормально"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк выразил сожаление по поводу поражения в полуфинале верхней сетки Dota Pit League Season 5 от OG. Следующие игры российская команда проведет 22 января. Коллектив сохраняет шансы на титул – для этого необходимо выиграть три матча до одной победы и гранд-финал до пяти побед.

"Завтра выходной, а послезавтра 3 бо1 и 1 бо5. Будем надеяться, что компы будут нормально работать без крашей, фпс дропов и т.д. Очень не очень приезжать в 9 утра чтобы просидеть 15 часов и потом катать в дотку. Не знаю даже что и добавить… Когда-то покажем хотя бы 10 процентов того, что умеем", – написал Ильюк на своей странице в социальной сети "Вконтакте".