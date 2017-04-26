Илья "Lil" Ильюк: "На групповом этапе The Kiev Major мы не играли нашими персонажами и стратегиями"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк подчеркнул в интервью Cybersport.ru, что команда на групповом этапе The Kiev Major 2017 старалась играть нетипичными героями. По его словам, остальные коллективы делали то же самое. "Медведи" одержали три победы в трех матчах. По итогам этого этапа в плей-офф вышли все команды, распределение мест в группе повлияло только на посев.

– Все говорят, что групповой этап никому не интересен, потому что все выходят в плей-офф. У вас была какая-то задача, или просто "матч выиграем – хорошо, не выиграем – ничего страшного"?

– Единственная наша цель была играть нетипичными героями. Во время драфта мы пытались не показывать сильные стратегии, которые оставили на плей-офф. А пикали мы душой и не пытались особо балансировать драфт. То есть брали героев, которые в принципе подходили. Поэтому у нас получилось, что в первый день за пять игр было 22 разных персонажа. По нашим ощущениям, остальные команды занимаются тем же самым, но по индивидуальному и командному скиллу мы их переигрываем. Поэтому мы сделали 3:0, даже не играя нашими персонажами и нашими стратегиями.