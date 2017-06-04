Илья "Lil" Ильюк: "Мы выиграем EPICENTER"

Virtus.pro представила очередное видео в преддверии турнира EPICENTER: Moscow. В нем показан медиадень "медведей". Соревнование пройдет в московском комплексе "ВТБ Ледовый дворец" с 4 по 11 июня. Призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов.

EPICENTER: Moscow. Вся информация о турнире