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Илья "Lil" Ильюк: "Мы выиграем EPICENTER"

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Virtus.pro представила очередное видео в преддверии турнира EPICENTER: Moscow. В нем показан медиадень "медведей". Соревнование пройдет в московском комплексе "ВТБ Ледовый дворец" с 4 по 11 июня. Призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов.

EPICENTER: Moscow. Вся информация о турнире

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Фсие на Епицентер!!!!!!!!!!!!!

18:36