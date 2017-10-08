Илья "Lil" Ильюк: "Много идей навязываются аудитории комментаторами"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк выразил недовольство по поводу некомпетентных комментаторов. По мнению киберспортсмена, некоторые из них навязывают ошибочные идеи и суждения относительно Dota 2. Lil уверен: нужно всегда и во всем иметь свое собственное мнение.

– В последнее время появился новый вид активности хейтеров (латентных поклонников), завистников и просто "хомячков" под названием "Самая слабая 4-ка на про сцене". Данное словосочетание стало неотъемлемой частью любого обсуждения любой новости, в которой существует хоть малейшее мое "присутствие". Могу предположить, что начало этому флешмобу положил некий комментатор, который неоднократно упоминал что-то эдакое.

На самом деле, достаточно много идей навязываются аудитории комментаторами, которые, мягко говоря, не очень хорошо понимают как Оборонять Древних. Ну, или, хотя бы, как устроена игра и что есть "грубейшие ошибки". Ну или хоть что-то! Так сложилось, что начиная со своего первого дня игры на профессиональном уровне почти все игры/записи игр я смотрю именно от лица игрока моей роли, и, поверьте, то, что порой "исполняю" я, субъективно и объективно не настолько плохо, чтобы на это обращать внимание. Да и "грубейших ошибок" хватает у абсолютно каждого.

Это я все к чему. Не будьте хомяками! Вообще, по жизни. Очень сложно абстрагироваться от идей и стереотипов навязанных обществом. Но! Нужно всегда и во всем иметь свое собственное мнение, ведь индивидуальность человека (личности) определяется наличием его собственной точки зрения.