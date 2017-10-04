Илья "Lil" Ильюк: "Глупо отказываться от турнира, потому что там дают мало очков"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк отметил в интервью cybersport.ru, что ему трудно понять новую систему начисления очков, которую ввела Valve. При этом он отметил: команда не намерена отказываться от турниров, так как размер призовых значительно увеличился.

– Valve рассказала о системе очков на "майнорах" и "мейджорах". Вы уже понимаете, на каких турнирах надо играть, а какие пропускать?

– Пока вообще нет. Если смотреть на очки, то все очень странно. Например, ты выигрываешь мейджор. Хватит ли тебе очков с одного мейджора из одиннадцати, чтобы попасть на The International, или не хватит? Нет понимания. Единственное, что в прошлом году мы играли на турнирах с призовыми 50 тысяч долларов, а сейчас на этих турнирах призовой 300 тысяч долларов. С одной стороны, глупо отказываться от турниров, потому что там якобы дают мало очков.