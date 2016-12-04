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Илья "Lil" Ильюк: "Чуть не проиграли Newbee из-за раков в команде"

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Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк подчеркнул, что стадия драфта по второй игре против Newbee была предсказуема на сто процентов. По словам киберспортсмена, команде без разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф.

– Newbee не удивили нас пиком на вторую игру, – цитирует Cybersport.ru Lil'a. – Наш статсмен предугадал весь их пик – 5 из 5. Почему проиграли начало? Раки в команде. Не знаю. У нас очень слабый лейнинг и мы его плохо отстояли, были соло-отдачи. В плей-офф нет предпочтений, с кем встретиться в самом начале. Главное – не хотелось бы сыграть с EG в первом раунде, но они вряд ли займут четвертое место. А так – без разницы, с кем играть.

Дополнительная информация

http://www.cybersport.ru/news/vp-lil-o-matche-s-newbee

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