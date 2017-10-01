Илья "Lil" Ильюк: "Благодаря великодушию Virtus.pro, у СНГ-команд есть возможность покататься по миру"

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Илья "Lil" Ильюк выразил мнение, что его команда позволяет другим коллективам из СНГ-региона путешествовать по миру и участвовать в турнирах. Киберспортсмен назвал это великодушием со стороны "медведей". Судя по всему, он имел в виду отказ коллектива от участия в квалификации The Perfect World Masters.

В отборочном турнире выступили 12 команд. Победу одержала Vega Squadron, которая в решающем поединке взяла верх над Team Empire. "Вега" примет участие в LAN-финале, который пройдет с 19 по 26 ноября в Шанхае. Призовой фонд соревнования составит 300 тысяч долларов.

"Ввиду нашего великодушия у команд из СНГ есть возможность покататься по миру и поучаствовать в турнирах. Не благодарите", – написал на своей странице в Твиттере Ильюк.