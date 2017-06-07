Игроку Secret понадобилась помощь врача перед матчем на EPICENTER в Москве

Встреча европейских команд Team Secret и OG в рамках турнира EPICENTER: Moscow была перенесена на вечер. Причиной стало плохое самочувствие иорданского легионера "Сикретных" Язида "YapzOr" Жерадета. Последнему понадобилась помощь медика в самом начале встречи. Игрок испытывал недомогание и переутомление.

На данный момент Team Secret занимает вторую строчку группы А с шестью очками в двух встречах. OG находится на грани вылета. В случае поражения действующий чемпион Major-турнира в Киеве будет вынужден покинуть чемпионат.

Сильнейшая команда из каждой группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".