Игроки Virtus.Pro получат короткий отпуск после турнира в Хорватии на 125 тысяч долларов

Генеральный менеджер Virtus.Pro Роман Дворянкин подчеркнул, что состав по Dota 2 будет готовиться к LAN-финалу Dota Pit League Season 5 в Москве. Турнир с призовым фондом 125 тысяч долларов будет проходить до 23 января в хорватском Сплите.

Напомним, на прошлой неделе российская команда дошла до полуфинала ESL One Genting 2017, уступив будущему чемпиону – американской Digital Chaos.

– Через пару дней ребята вернутся в Москву, перед Dota Pit мы соберемся на небольшой буткэмп, а после Хорватии у команды будет короткий перерыв и шанс провести время дома, – приводит cybersport.ru слова Дворянкина. – На следующей неделе я опубликую обещанные в прошлом материале детали о наших планах на 2017 год, поделюсь деталями о составе по League of Legends и том, как шли переговоры с командой по CS:GO о беспрецедентном 4-летнем соглашении, которое мы подписали в конце декабря.