17:38 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Игрокам LGD.FY и iG Vitality отказали в выдаче американских виз

iG Vitality. Фото Weibo
iG Vitality. Фото Weibo
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Состав iG Vitality, игроки LGD.Forever Young Ду "Monet" Пэн и Ло "lpc" Пучао и представитель LGD Gaming Сунь "Jixing" Жуньф получили отказ в выдаче виз в США, сообщил на своем стриме Чжан "Xiao8" Нин. По информации источника, игрокам китайских команд отказали в выдаче виз из-за того, что представителям посольства показались сомнительными возраст киберспортсменов и уровень их образования, а сами сотрудники консульства не особо разбираются в киберспорте в целом и DotA 2 в частности. Стоит отметить, что по правилам Valve команда может использовать только одну замену, в то время, как отобравшиеся на The Boston Major iG Vitality и LGD.FY в случае не разрешения этой ситуации лишаются пяти и двух игроков соответственно. Таким образом, коллективы рискуют пропустить соревнование. Напомним, что главный турнир сезона пройдет в Бостоне с 3 по 10 декабря.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

А ещё они мельдоний давеча кушали.

19:28

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