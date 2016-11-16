Игрокам LGD.FY и iG Vitality отказали в выдаче американских виз

Состав iG Vitality, игроки LGD.Forever Young Ду "Monet" Пэн и Ло "lpc" Пучао и представитель LGD Gaming Сунь "Jixing" Жуньф получили отказ в выдаче виз в США, сообщил на своем стриме Чжан "Xiao8" Нин. По информации источника, игрокам китайских команд отказали в выдаче виз из-за того, что представителям посольства показались сомнительными возраст киберспортсменов и уровень их образования, а сами сотрудники консульства не особо разбираются в киберспорте в целом и DotA 2 в частности. Стоит отметить, что по правилам Valve команда может использовать только одну замену, в то время, как отобравшиеся на The Boston Major iG Vitality и LGD.FY в случае не разрешения этой ситуации лишаются пяти и двух игроков соответственно. Таким образом, коллективы рискуют пропустить соревнование. Напомним, что главный турнир сезона пройдет в Бостоне с 3 по 10 декабря.