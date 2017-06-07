Игрок Virtus.pro о поражении от EG: "Это единственная команда в мире, способная нас обыграть"

Игрок четвертой позиции российской Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк дал интервью командному порталу, в котором поделился мыслями о поражении в матче с американской Evil Geniuses в четвертом туре EPICENTER: Moscow. Обе команды имели по 9 очков после трех матчей. В их очном противостоянии решалась судьба первого места группы B.

Сильнейшая команда из каждой группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Мы еще вчера знали, что мы выйдем из группы, - отметил Ильюк. - С какого места, по большому счету, не играет роли. Мы проиграли EG – единственной команде в мире, которая может нас безыдейно обыграть и с которой реально тяжело, – я думаю, здесь нет ничего такого. Нет какого-то удивления. Да, мы плохо сыграли, были косяки. Да, расстроились. Но нужно знать, на что ты способен, и давать адекватную оценку себе и противнику.