Игрок Virtus.pro о победе на Кубке России: "Борьба была. Каждая игра давалась тяжело"

Игрок третьей позиции российской Virtus.pro Павел "9pasha" Хвастунов в интервью cybersport.ru рассказал о своих впечатлениях от победы на Кубке России по киберспорту в дисциплине Dota 2. В финале турнира "Медведи" переиграли Team Empire со счетом 2:0. Победитель и финалист заработали 1,4 миллиона и 710 тысяч рублей соответственно.

- Вызвала ли победа эмоции? Честно говоря, мы очень хотели первым кубком привезти в офис трофей от Valve, – отметил Хвастунов. – Было бы приятно, и мы очень хотели победить – но, увы, с первого раза не получилось. Первый трофей будет такой, но мы очень сильно довольны. Это хороший полноценный турнир. Борьба была. Команды очень усердно готовились, много придумали, а мы были менее готовы, и каждая игра давалась тяжело. Но мы как-то выкручивались из ситуации, находили выходы и побеждали.