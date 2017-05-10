Игрок Virtus.pro "Lil" раскритиковал организацию The Kiev Major 2017

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк написал об организационных проблемах на The Kiev Major 2017. Киберспортсмен сделал это, ответив на публикацию в Твиттере известного русскоязычного комментатора и аналитика Витая "v1lat" Волочая. Ильюк раскритиковал питание, качество интернет-соединения в тренировочных комнатах, а также посетовал на нестабильность работы компьютеров во время матчей на сцене.

Киевский "мэйджор" проходит в украинской столице с 24 по 30 апреля. Победу на турнире одержала OG, переигравшая в финале Virtus.pro. Призовой фонд соревнования составлял три миллиона долларов.