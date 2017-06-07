Игрок Virtus.pro: "Команда – моя вторая семья. У нас нет слабых мест"

Игрок средней линии российской Virtus.pro Владимир "No[0]ne" Миненко дал интервью командному порталу, в котором рассказал об отношениях в коллективе, текущей форме и мотивации. На последнем Major-турнире в Киеве команда показала лучший результат среди команд из СНГ, заняв вторую строчку. На данный момент VP выступает на домашнем EPICENTER: Moscow. После трех туров "Медведи" набрали 9 очков и лидируют в группе B.

– Почему мой уровень поднялся именно в Virtus.pro? Я всегда играл на одном уровне, – отметил Миненко. - Просто в этом составе почти нет слабых мест. Команда – моя вторая семья. Мы постоянно проводим время вместе, общаемся. С моими личными проблемами справляюсь сам. Думаю ли я о деньгах в игре? Лично я думаю о том, как победить. А деньги – это просто приз. О них в игре не думаешь.