Игрок покинул состав compLexity по ходу финала отборов на ESL One Genting

Джастин "jk" Роccелл принял решение уйти из команды compLexity Gaming, сообщает официальный сайт организации. Примечательно, что произошло это прямо во время финала квалификаций к турниру ESL One Genting против Team NP. Таким образом, серию в составе команды завершал игрок замены Джарон "monkyes-forever" Клинтон.

Это не первый случай, когда игроки покидают коллектив прямо по ходу матча - в прошлом году подобная история случилась с игроком команды HellRaisers goddam'ом - из-за ссоры с капитаном команды Dread'ом goddam покинул пятерку прямо во время важной игры квалификаций на Major-турнир, доигрывать тогда HellRaisers пришлось вчетвером. В ближайшее время станет известно, кто заменит jk в составе compLexity.