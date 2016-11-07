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Игрок покинул состав compLexity по ходу финала отборов на ESL One Genting

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Джастин "jk" Роccелл принял решение уйти из команды compLexity Gaming, сообщает официальный сайт организации. Примечательно, что произошло это прямо во время финала квалификаций к турниру ESL One Genting против Team NP. Таким образом, серию в составе команды завершал игрок замены Джарон "monkyes-forever" Клинтон.

Это не первый случай, когда игроки покидают коллектив прямо по ходу матча - в прошлом году подобная история случилась с игроком команды HellRaisers goddam'ом - из-за ссоры с капитаном команды Dread'ом goddam покинул пятерку прямо во время важной игры квалификаций на Major-турнир, доигрывать тогда HellRaisers пришлось вчетвером. В ближайшее время станет известно, кто заменит jk в составе compLexity.

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