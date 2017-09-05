Игрок поддержки Team Empire перешел в Natus Vincere

Украинская Natus Vincere анонсировала на своем портале новый состав по Dota 2. Новичками команды стали россиянин Владимир "RodjER" Никогосян и украинец Владислав "Crystallize" Кристанек. Ранее 23-летний "RodjER" выступал на персонажах поддержки в российской Team Empire. В составе последней он попал в восьмерку сильнейших на чемпионате мира в августе.

18-летний "Crystallize" защищал цвета Double Dimension, которая никогда не проходила квалификацию на LAN-турниры. В Na`Vi он будет выступать на первой позиции.

- Наконец-то мы завершили трайауты и можем анонсировать новых игроков состава: ими стали RodjER и Crystallize, - сообщил CEO организации Евгений Золотарев. - Вова уже достаточно хорошо знаком фанатам Dota 2 сцены в первую очередь по своим выступлениям за Team Empire, откуда и был совершен трансфер. Влад же практически не имеет опыта выступления на профессиональной сцене, тем не менее он очень хорошо проявил себя во время практических игр, демонстрируя не по годам зрелую игру, что и повлияло на наше решение пригласить его в NaVi. Уверен, что парни оправдают доверие и принесут нам долгожданные титулы.

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