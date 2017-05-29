IG отказалась от турнира в Тайване ради подготовки к московскому EPICENTER

Организаторы турнира ZOTAC Cup Masters сообщили, что китайская организация Invictus Gaming отказалась от своей квоты в пользу второго состава – IG.Vitality. Причиной этого решения стал чересчур плотный график основной команды, которая приняла решение сосредоточиться на подготовке к московскому EPICENTER: Moscow. Чемпионат с призовым фондом 500 тысяч долларов пройдет с 4 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

ZOTAC Cup Masters стартует 30 мая в тайваньском городе Тайбэй. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов. Европу представит победитель региональной квалификации – Danish Bears.