"ХВОСТ" показал отель Na’ Vi в Бухаресте

На официальном канале Natus Vincere опубликовано видео, в котором тренер состава по Dota 2 Александр "ХВОСТ" Дашкевич демонстрирует отель в Бухаресте и рассказывает о подробностях проживания в одном номере с Владиславом "Crystallize" Кристанеком. В частности, он отметил: 18-летний киберспортсмен увлекается аниме и смотрит мультфильмы практически до утра.

Напомним, сейчас команда выступает на PGL Open Bucharest 2017 с призовым фондом 300 тысяч евро.

"В нашем новом видео из Бухареста мы попросили ХВОСТа провести экскурсию по отелю. Здесь вы из первых уст узнаете, чем занимается Crystallize до самого утра, вместе с нами посидите под запертой дверью, а также посетите номер Яны Химченко", – говорится в описании.