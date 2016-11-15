Heroic и compLexity Gaming сыграют на International Gaming League 2016

Организаторы International Gaming League 2016 анонсировали список команд, которые получили прямые приглашения на турнир, сообщает пресс-служба соревнований. На турнир оказались приглашены четыре коллектива – Heroic (Дания), compLexity Gaming (Канада), Luminosity Gaming (Бразилия) и VAULT (США), ранее известные под тегом eUnited.

Еще четыре путевки на чемпионат были разыграны по ходу весеннего и летнего сезонов IGL и достались четырем китайским коллективам – TyLoo, VG.CyberZen, FIVE eSports Club и 5Power Club. Турнир пройдет в Китае с 20 по 27 ноября. Призовой фонд соревнований составит 100 тысяч долларов.