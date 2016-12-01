Групповой этап The Boston Major пройдет в формате GSL

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк подчеркнул в своем твиттере, что групповой этап The Boston Major пройдет по системе GSL. Таким образом, первая команда в одной группе сыграет с четвертой в другой, а вторая – с третьей. Именно таким образом будут распределены четвертьфинальные пары. В плей-офф команды сыграют в формате до двух побед, по слухам, не будет нижней сетки, а матчи сразу пройдут на выбывание. Напомним, что The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в США, призовой фонд соревнований составит 3 миллиона долларов.