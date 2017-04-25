Группа "На-На" посетит трансляцию The Kiev Major для новичков на "Одноклассниках"

Социальная сеть "Одноклассники" анонсировала трансляцию The Kiev Major на своей платформе. Пользователи смогут посмотреть трансляцию Valve и альтернативную, для новичков в мире киберспорта. В последний день турнира действия игроков Dota 2 будут комментировать эксперты, российские звезды и спортсмены. Среди них группа "На-На", олимпийская чемпионка Анна Чичерова и многие другие.

Первый "мэйджор" в СНГ пройдет с 24 по 30 апреля в киевском Национальном дворце искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона долларов.

– Трансляции киберспортивных соревнований стабильно вызывают интерес у пользователей Одноклассников, – отметил Антон Федчин, руководитель проекта Одноклассники. – В прошлом году The International Dota посмотрело 6 млн зрителей. Чемпионат РФПЛ по киберфутболу в марте 2017-го собрал 5,5 млн просмотров. Kiev Major вполне может побить эти цифры, учитывая, что турнир впервые проводится на территории СНГ, а мы не только покажем официальные материалы, но подготовим казуальную трансляцию, которая будет понятна и интересна широкому кругу пользователей соцсети.