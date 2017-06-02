Греческая mousesports не пустила "Вегу" на Galaxy Battles

Греческая пятерка mousesports переиграла российскую Vega Squadron в тай-брейке европейской квалификации на турнир Galaxy Battles. По результатам семи туров группового этапа оба коллектива имели по 15 очков и выясняли в очном противостоянии судьбу последней путевки на LAN-финал.

Заключительный этап Galaxy Battles пройдет с 14 по 18 июня в Спортивном центре Шэньчжэньского залива. Арена вмещает 20 тысяч зрителей. Ранее прямые инвайты на соревнования получили китайские Newbee и IG.V, европейская Thunderbirds, а также филиппинская TNC.

Квалификации также прошли в Китае, Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Индии. Призовой фонд Galaxy Battles составит 150 тысяч долларов.