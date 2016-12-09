Греческая AF пробилась в четвертьфинал на своем первом major-турнире

Греческий коллектив Ad Finem победил со счетом 2:1 китайскую Newbee в первом раунде плей-офф турнира The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. Стоит отметить, что это первый турнир из категории major для греческой пятерки. В следующем раунде игр на выбывания AF сыграет с победителем противостояния LGD и LGD.FY. Победитель чемпионата определится 10 декабря на сцене бостонского театра Wang Theatre.

The Boston Major

1/8 финала

Ad Finem (Греция) – Newbee (Китай) – 2:1

Ad Finem: SsaSpartan, SkyLark, ThuG, Maybe Next Time, Madara

Newbee: Kaka, Faith, Kphoenii, Sccc, uuu9