Греческая Ad Finem не смогла пробиться на DAC 2017

Серебряный призер The Boston Major – греческий коллектив Ad Finem – уступил со счетом 2:0 европейской Team Secret в матче нижней сетки квалификации к турниру Dota 2 Asia Championships и потерял все шансы на попадание в LAN-финал. AF и Secret попали в сетку проигравших после поражений в первом туре от B)ears и Natus Vincere соответственно.

В очном противостоянии Team Secret и Na`Vi определится второй участник плей-офф европейской квалификации. Заключительный этап соревнований пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Китае и СНГ.