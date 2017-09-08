Голландка Kipspul – новый тренер российской Vega Squadron по Dota 2

Мюриэль "Kipspul" Хейсман стала тренером Vega Squadron. Ранее 26-летняя голландка занимала эту должность в филиппинской команде TNC Pro Team. Таким образом, "акулы" стали первым СНГ-коллективом, который будет работать с иностранным тренером. Напомним, что команда полностью состоит из русскоязычных игроков.

– Я счастлива сообщить, что в этом сезоне я буду тренером "акул" и в шоке от энтузиазма, с которым меня приняли в команду, – приводит официальный сайт организации слова Kipsul. – Это целеустремленная команда с большим потенциалом. Спасибо игрокам за то, что выбрали меня, а также руководству Vega Squadron за уверенность в моих навыках. Я постараюсь сделать все, чтобы команда появилась на The International 2018.