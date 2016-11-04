17:22 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Goddam покинул Power Rangers и ищет новую команду

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Дулат "goddam" Сейдимомын был уволен из состава Power Rangers. Киберспортсмен сообщил об этом на своей страничке в твиттере. При этом он отметил, что находится в поисках нового коллектива для продолжения карьеры. Сама организация пока никак не прокомментировала заявление goddam'a.

– Меня уволили из состава Power Rangers. Ищу возможную команду или игроков, – написал Сейдимомын.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Aha

правильно! лучше засуньте очередное интервью с бузовой, напишите кто во сколько и зачем заходил в раздевалку, в чем входил, в чем выходил. Так же неплохо бы написать о парочке слушков из твиттеров непонятно кого, лишь бы там были слова "спартак", "зенит" или "цска". Да-да. Гораздо лучше)

18:12

saiga

Какой еще НЕспорт-кибер? Нет такого спорта и никогда не будет. И не хрен на псевдо-спортивный сайт засовывать всякую ахинею!

17:33

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