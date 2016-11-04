Goddam покинул Power Rangers и ищет новую команду

Дулат "goddam" Сейдимомын был уволен из состава Power Rangers. Киберспортсмен сообщил об этом на своей страничке в твиттере. При этом он отметил, что находится в поисках нового коллектива для продолжения карьеры. Сама организация пока никак не прокомментировала заявление goddam'a.

– Меня уволили из состава Power Rangers. Ищу возможную команду или игроков, – написал Сейдимомын.