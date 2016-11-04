Goddam покинул Power Rangers и ищет новую команду

Дулат "goddam" Сейдимомын был уволен из состава Power Rangers. Киберспортсмен сообщил об этом на своей страничке в твиттере. При этом он отметил, что находится в поисках нового коллектива для продолжения карьеры. Сама организация пока никак не прокомментировала заявление goddam'a.
– Меня уволили из состава Power Rangers. Ищу возможную команду или игроков, – написал Сейдимомын.
got kicked from team @prdota2– goddamDOTA (@goddamDOTA) 4 ноября 2016 г.
looking for possible team/players.
Aha
правильно! лучше засуньте очередное интервью с бузовой, напишите кто во сколько и зачем заходил в раздевалку, в чем входил, в чем выходил. Так же неплохо бы написать о парочке слушков из твиттеров непонятно кого, лишь бы там были слова "спартак", "зенит" или "цска". Да-да. Гораздо лучше)
18:12
saiga
Какой еще НЕспорт-кибер? Нет такого спорта и никогда не будет. И не хрен на псевдо-спортивный сайт засовывать всякую ахинею!
17:33