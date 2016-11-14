God покидает Empire, VANSKOR и Chappie выступят в качестве замены

Сергей "God" Брагин покинул состав Team Empire, сообщает пресс-служба киберспортивной организации. Об этом "имперцы" написали на своей странице "ВКонтакте" в преддверии матча ProDotA Cup Europe #12 против Comanche. По словам представителей Team Empire, пока у них нет права сообщать о будущем God'a, однако его дальнейшая судьба будет объявлена в ближайшее время. Таким образом, в составе Empire на матч турнира произошло сразу две замены – вместо покинувших коллектив Сергея Брагина и Ильи "ALOHADANCE" Коробкина за "империю" будут играть Иван "VANSKOR" Скороход и Владимир "Chappie" Кузьменко, известный по своим выступлениям как раз в составе Comanche.



"Пришло время представить наш состав на игру против Comanche. Изменений много и не только по игрокам. Обо всём по порядку, – гласит сообщение на странице Team Empire. – Сегодня за нас не сыграет God, причина на то простая – решаффл. На данный момент по профессиональным соображениям мы не можем разглашать подробности, но обязательно расскажем все, когда наступит ясность относительно будущего Сергея. Отсутствие Года повлекло смену игровых ролей и обязанностей в команде. Капитаном команды на данный момент является – Ghostik, а роль мидера взял на себя наш универсальный игрок – Miposhka. В качестве саппорта в пару к Королю Ринату мы пригласили хорошо знакомого всем Vanskor’a, который на днях покинул свою команду, а керри против своей бывшей команды сыграет молодой игрок – Chappie".