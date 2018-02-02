God и VANSKOR стали игроками Gambit

Российская Gambit Esports зарегистрировала на официальном сайте Dota 2 состав, который будет выступать во второй половине текущего сезона. В него вошли Сергей "God" Брагин, Никита "Daxak" Кузьмин и Иван "VANSKOR" Скороход (все – Россия), Евгений "chshrct" Кастрама (Белоруссия), Данил "Bignum" Шеховцов (Украина).

Брагин в начале сезона выступал за Vega Squadron, а Скороход играл в Team Empire. В составе Gambit они заменят Заура "Cooman" Шахмурзаева и Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко. God выступал за "Гамбитов" в качестве игрока замены с января этого года. Он помог команде стать победителем онлайн-турнира MID.TV Challenge Cup.