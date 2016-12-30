Георгий "drAmer" Фалеев: "fn" и сам понимал, что немного выпадает"

Спортивный директору украинской Vega Squadron Георгий "drAmer" Фалеев подчеркнул в интервью cybersport.ru, что экс-игрок состава по Dota 2 Ростислав "fn" Лозовой сам выступил инициатором ухода из команды. По словам руководителя, киберспортсмен понимал, что выпадает из коллектива.

– fn начал играть за Team Empire в качестве стендина неделю назад. К этому моменту было уже решено, что его в составе не будет? – вопрос Фалееву.

– Если я не ошибаюсь, то решение было принято во время обратной дороги из Китая. Команда рано вылетела из турнира, и у ребят было около двух дней на тренировки, они сидели и вместе играли. Затем они приехали назад и говорят: "Скорее всего, Ростика будем менять". А я был в этот момент в Америке, и вопросом занимался менеджер Александр. При этом Ростислав сам сказал: "Давайте, может, без меня попробуете?", потому что даже он понимал, что немножко выпадает. Все-таки мы хотим построить команду, а не сборище из пяти хорошо играющих игроков. Мы хотим, в первую очередь, чтобы эти пять человек друг другу подходили по стилю, майндсету, общим целям и так далее. Потому что даже летом, когда мы только-только собрали новый состав, мы работали со специалистами, психологами разными, и даже тогда нам в один голос твердили, что Ростислав очень сильно выбивается именно в плане подхода. Я не говорю, что он плохой, что он неправильный – может быть, это и есть ключ к успеху, но человек смотрел немного в другую сторону. При подготовке к The Boston Major 2016 случилась ситуация "лебедь, рак и щука" – люди смотрели в разные стороны, и это поспособствовало тому, что команда очень большое количество времени потратила на решение тривиальных проблем, когда могла заниматься игровыми. Когда мы только собрались, мы были сильнее той же Virtus.pro G2A на праках, и первые недели были даже мысли типа "зачем с ними играть вообще, они совершенно нам не соперники". Буквально месяц-два – и все развернулось совершенно в другую сторону: VP прогрессировала, а мы где были, там и остались. Ну или мы тоже прогрессировали, но очень медленно. Возможно, вина и не в Ростиславе, а в том, что люди разные.