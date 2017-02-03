Генменеджер Virtus.pro попросил прощения за техническое поражение из-за проблем с интернетом

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин принес извинения болельщиками команды за техническое поражение в матче отборочного турнира Dota 2 Asia Championships 2017 с Effect. У команды, которая сейчас находится на игровой базе в Краснодаре, возникли проблемы с интернетом, которые не удалось решить вовремя. Дворянкин подчеркнул, что сложившаяся сегодня ситуация абсолютно неприемлема для организации уровня Virtus.pro.

– Ситуация, сложившаяся сегодня в рамках первой игры квалификаций к DAC, абсолютно неприемлема для организации уровня Virtus.pro, – приводит Cybersport.ru слова Дворянкина. – До тех пор, пока такие вещи происходят, все разговоры о "новом уровне", "серьёзном подходе" и тому подобных вещах остаются пустыми разговорами. Я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками и организаторами турнира. Мы сделали соответствующие выводы, и в ближайшее время предпримем конкретные шаги по итогам случившегося.