19:15 3 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Генменеджер Virtus.pro попросил прощения за техническое поражение из-за проблем с интернетом

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Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин принес извинения болельщиками команды за техническое поражение в матче отборочного турнира Dota 2 Asia Championships 2017 с Effect. У команды, которая сейчас находится на игровой базе в Краснодаре, возникли проблемы с интернетом, которые не удалось решить вовремя. Дворянкин подчеркнул, что сложившаяся сегодня ситуация абсолютно неприемлема для организации уровня Virtus.pro.

– Ситуация, сложившаяся сегодня в рамках первой игры квалификаций к DAC, абсолютно неприемлема для организации уровня Virtus.pro, – приводит Cybersport.ru слова Дворянкина. – До тех пор, пока такие вещи происходят, все разговоры о "новом уровне", "серьёзном подходе" и тому подобных вещах остаются пустыми разговорами. Я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками и организаторами турнира. Мы сделали соответствующие выводы, и в ближайшее время предпримем конкретные шаги по итогам случившегося.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/roman-dvoryankin-ya-by-khotel-izvinitsya-pered-nashimi-bolelshchikami

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Igorello97

Интернет в Краснодаре нормально работал, это они какую-то лабуду затеяли. Договорняк.

19:44 3 февраля

diskmen

Какое счастье что у них интернет отрубили. Про них всякую дрибедень пишут.Может про политику или светскую жизнь колонку откроем.

19:41 3 февраля

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