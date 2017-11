Генменеджер Virtus.pro – о невыдаче приглашения на The Summit 8: "Никакой обиды нет"

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин подчеркнул, что команда примет участие в отборочном турнире к The Summit 8. Организаторы соревнования не дали "медведям" прямого приглашения, так как считали, что команда не намерена участвовать в "майноре". Причиной послужила неправильная интерпретация слов Дворянкина, за что основатель Beyond the Summit Дэвид "LD" Горман принес извинения.

Напомним, инвайт на The Summit 8, который пройдет с 13 по 17 декабря в Лос-Анджелесе, получила OG. Призовой фонд турнира составит 300 тысяч долларов.

"Тут ребята из Саммита, которых вся наша организация искренне очень любит, объявили о прямом приглашении ОГ на свой декабрьский минор. Вопреки тому, что написал Вилат, мы не отказывались от турнира, нас просто не позвали напрямую. За этим фактом скрывается примечательная история.

На Инте мы общались с организаторами турнира, уже была известна новая турнирная система, и я среди прочего сказал, что, дословно, "миноры для нас не будут главным приоритетом, и нам нужно будет хорошенько обдумать, ехать ли на восьмой Саммит", который уже тогда получил такой статус. По итогам этого комментария ребята решили не выдавать двухкратным действующим победителям турнира прямой инвайт, так что мы будем играть в квалификации.

Никакой обиды у нас нет, мы всегда рады возвращению в пригород ЛА, и если для этого нужно будет огорчить коллег по региону, мы постараемся это сделать. А я на будущее буду ещё аккуратнее выбирать слова", – написал на своей странице в социальной сети "Вконакте" Дворянкин.