Генменеджер Na`Vi: "В Dendi не верят ни фанаты, ни игроки"

Генеральный менеджер украинской организации Natus Vincere Евгений Золотарев рассказал порталу gameinside.ua о предстоящих переменах в составе по Dota 2. По словам управленца, авторитет организации упал, и далеко не все игроки стремятся выступать за "Рожденных побеждать". Основными причинами Золотарев считает отсутствие стабильного капитана и отношение к Данилу "Dendi" Ишутину, который выступает за Na`Vi на средней линии семь лет, с момента основания организации.

– Что я думаю по поводу Dendi? У меня 2 тысячи MMR (личный рейтинг), я могу думать что угодно, - подчеркнул Золотарев. – Мне импонирует его лояльность к организации. Он много раз не уходил, когда его звали те же OG. Я знаю, что он может побеждать, я это застал. Я с ними попал на чемпионат мира прямым приглашением. Но в него не верят, это правда. Не только фанаты, но и игроки. Что в этой ситуации делать нам? Пока не знаю.