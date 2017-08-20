Генменеджер Na`Vi опроверг свои слова о том, что OG запрашивала трансфер "Dendi"

Генеральный менеджер украинской организации Natus Vincere Евгений Золотарев опроверг свои слова о том, что европейская OG запрашивала трансфер игрока состава по Dota 2 Данила "Dendi" Ишутина. Ранее в интервью порталу gameinside.ua Золотарев отмечал лояльность "Dendi" к Na`Vi, несмотря на предложения со стороны других организаций.

Напомним, 27-летний игрок средней линии выступает за "Рожденных побеждать" с момента основания команды в 2010 году. OG является четырехкратным чемпионом турниров категории Major. Последний трофей коллектив завоевал весной текущего года в Киеве. Ишутин, в свою очередь, не смог отобраться на домашний чемпионат.