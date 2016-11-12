Генеральный директор Vega: "Команда сменит двух игроков"

Генеральный директор киберспортивной организации Vega Squadron Алексей Кондаков объявил в своем блоге о том, что команду покинут два игрока. Также он объяснил причины перестановок и неудач коллектива последнее время.

– Не все игроки считали системный подход нужным и полезным, – приводит vega-squadron.com слова Кондакова. – Большая часть команды была настроена на работу с тренером и психологом, но кто-то откровенно этого не хотел. Я считаю, что это и стало одной из главных причин итоговой неудачи.

Были проблемы и в отношениях между игроками, которые нам решить не удалось. Все начиналось с малого, а потом начинало давить все больше и больше. У нас есть игроки, которые достаточно сильно реагируют на атмосферу в команде. Некоторые ребята не сильно этому подвержены, а кто-то, наоборот, начинает "плавиться". Я бы сказал, что, в целом, состав получился неудачным.

Потому в нашей команде произойдут две замены. О них вы официально узнаете в ближайшее время, после подписаний контрактов с новыми игроками.

Мы твердо решили, что игрокам, которые не хотят работать над собой, путь в нашу команду заказан. Dota – это не просто пять человек, сидящих за компьютерами и играющих в одной команде, это нечто большее. Это и комплекс оффлайн-мероприятий, включающий тренинги, физическую подготовку, соблюдение диеты, режима дня и так далее. Это все очень важно.