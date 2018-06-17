Гендиректор Na’Vi – о вылете с квалификаций на The International: "Это позор"

Генеральный директор Natus Vincere Евгений Золотарев на своей странице в Твиттере прокомментировал поражение команды от imagine hehe в 1/16 финала второй открытой квалификации на The International 2018. Золотарев назвал этот результат позорным и извинился перед фанатами за вылет с отборочных на чемпионат мира. Он также сообщил, что об изменениях в составе станет известно на следующей неделе.

"Извините меня, пожалуйста, это позор. Парни старались, но этот состав как туловище без головы. И это вина принятых мной решений, хоть и игроки не всегда оставляют нам выбор в их принятии. Тем не менее, я ответственен за результат. Сообщу вам о будущем команды на следующей неделе", – написал Золотарев.