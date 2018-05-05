FTM выбила Virtus.pro из EPICENTER XL

Virtus.pro уступила FlyToMoon в российском дерби на EPICENTER XL. Встреча закончилась со счетом 0:2. После этого поражения "Медведи" покинули домашний "мэйджор", а FTM продолжит борьбу в финале нижней сетки. Ее соперником станет проигравший в паре Team Liquid и PSG.LGD, представляющей футбольный клуб "ПСЖ".
Призовой фонд "Эпицентра" составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры категории Major. Триумфатор первенства определится на арене "ВТБ Ледовый дворец".
Москва (Россия)
EPICENTER XL
Плей-офф
Нижняя сетка
Полуфинал
Virtus.pro (Россия) – FlyToMoon (Россия) – 0:2
Raise your shields and cheer for us! #GOGOVP pic.twitter.com/FY9IQfjYQf– Virtus.pro (@virtuspro) 5 мая 2018 г.
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