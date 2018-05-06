FTM уступила Liquid и заняла третье место на своем первом "мэйджоре"

Российская FlyToMoon уступила действующему чемпиону мира – Team Liquid – в финале нижней сетки EPICENTER XL. Счет встречи – 1:2. После этого поражения последний представитель СНГ покинул турнир, заняв третье место. "Ликвид" встретится в финале первенства с PSG.LGD, представляющей футбольный клуб "ПСЖ". Отметим, что этот "мэйджор" стал первым для FTM.

Призовой фонд "Эпицентра" составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры категории Major. Триумфатор первенства определится на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Плей-офф

Нижняя сетка

Финал

FlyToMoon (Россия) – Team Liquid (Европа) – 1:2