Forev вернулся в основной состав MVP.Phoenix

Санг Дон "Forev" Ли был заявлен командой MVP.Phoenix в качестве игрока основного состава, сообщает официальный сайт регистрации Valve. На предстоящем The Boston Major Forev сменит в составе команды Ли "Reisen" Юн Енга, который был переведен в список запасных. Напомним, что 10 ноября MVP.Phoenix заявила Forev'a в качестве игрока замены, однако в конечном итоге поменяла свое решение, вернув кибеспортсмена в основной состав. Forev выступал за корейский коллектив c 2013 года, однако в августе принял решение попытать счастья в Европе и подписал контракт с Team Secret. Однако уже в ноябре кореец был уволен из "сикретов". Примечательно, что изначально Forev должен был заменить в составе "фениксов" Кима "Velo" Тае Cана, однако руководство коллектива изменило свое решение.