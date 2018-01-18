Fnatic пробилась на индонезийский "майнор", где выступит Na’ Vi

Состав Fnatic по Dota 2 стал победителем квалификационного турнира на GESC E-Series: Jakarta для Юго-Восточной Азии и выступит на LAN-финалах. В решающем поединке команда взяла верх над малазийской Geek Fam со счетом 3:0. Ранее участниками финальной части "майнора" стали Evil Geniuses, украинская Natus Vincere, победившая в отборочных для СНГ, а также перуанская Infamous. Всего на чемпионате сыграют восемь коллективов.

GESC E-Series: Jakarta пройдет с 15 по 18 марта в Индонезии. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов. Кроме того, на турнире будут разыграны 300 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.г