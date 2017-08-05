Fnatic не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по Dota 2

Evil Geniuses нанесла поражение Fnatic в матче заключительного тура группового этапа The International 2017. Победившая команда заняла шестое место и вышла в нижнюю сетку плей-офф, проигравшая – финишировала на последней строчке и завершила выступление на турнире.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. На LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выйдут в плей-офф. Четверка сильнейших начнет выступление в верхней сетке. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Групповой этап

8-й тур

Группа А

Evil Geniuses – Fnatic – 2:0

Evil Geniuses: Cr1t– – Андреас Нильсен (Дания), UNiVeRsE – Саахил Арора (США), zai – Людвиг Уолберг (Швеция), SumaiL – Саид Самаил Хассан (Пакистан), Arteezy – Артур Бабаев (Канада)

Fnatic: Ohaiyo – Чонг Синь Ху (Малайзия), Febby – Юн Мин Ким, QO – Ким Сион Йоп (оба – Корея), DJ – Джардел Джико Мампусти (Филиппины), Ahjit – Лай Джей Сун (Малайзия)

iG Vitality – Infamous – 0:2

iG Vitality: Dogf1ghts – Гао Тяньпэн, Sakata – Сюй Цзычэнь, super – Су Пэн, Paparazi – Чжан Чэньчжун, InJuly – Ян Сяодун (все – Китай)

Infamous: Accel – Кристиан Круз, Benjaz – Бенджамин Ланао, Kingteka – Ренато Гарсиа, Timado – Ензо Гианоли, Matthew – Фарих Пуэнте (все – Перу)