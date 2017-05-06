Fnatic не будет менять состав по Dota 2 в весеннее трансферное окно

Организация Fnatic сохранит состав по Dota 2 в весеннее трансферное окно. Об этом сообщил менеджер команды Эрик "ReiNNNN" Хор на своей странице в Твиттере. Таким образом, на предстоящем отборочном турнире коллектив выступит в следующем сочетании: Гальвин "Meracle" Кан Цзянь Вэнь (Сингапур), Ким "QO" Сион Йоп (Корея), Чонг "Ohaiyo" Синь Ху (Малайзия), Джардел "DJ" Джико Мампусти (Филиппины) и Юн Мин "Febby" Ким (Корея). Этот состав был сформирован в начале апреля.

Весеннее трансферное окно будет длиться с 3 по 16 мая. Коллективы могут исключать из составов игроков, а с 16 по 24 мая – заявлять.