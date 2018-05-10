Fnatic и Team Secret – в полуфинале "майнора" в Таиланде

Определились участники плей-офф GESC: Thailand Minor. Сразу в полуфинал турнира прошли Fnatic и Team Secret. С четвертьфинала начнут стадию на вылет Evil Geniuses, VGJ.Storm, The Final Tribe и Keen Gaming. Завершили участие в "майноре" SG e-sports и Alpha Red.

GESC: Thailand Minor проходит с 9 по 12 мая в Бангкоке. Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов и 300 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Напомним, российская Vega Sqaudron снялась с турнира из-за проблем с получением виз для другого турнира.