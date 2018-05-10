Fnatic и Team Secret – в полуфинале "майнора" в Таиланде

Определились участники плей-офф GESC: Thailand Minor. Сразу в полуфинал турнира прошли Fnatic и Team Secret. С четвертьфинала начнут стадию на вылет Evil Geniuses, VGJ.Storm, The Final Tribe и Keen Gaming. Завершили участие в "майноре" SG e-sports и Alpha Red.
GESC: Thailand Minor проходит с 9 по 12 мая в Бангкоке. Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов и 300 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Напомним, российская Vega Sqaudron снялась с турнира из-за проблем с получением виз для другого турнира.
#GESCThailand | Too "EE"z 😂– FNATIC (@FNATIC) 10 мая 2018 г.
✅7 Matches Played
✅Undefeated
✅Qualified for Play-Offs
The @GESChampionship Minor is off to a flying start! Play-offs start tomorrow 💪👏 pic.twitter.com/V8gTSDaQuK
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